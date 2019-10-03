Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В більшості центральних областей очікуються пориви вітру 15-20 м / с

Погода в Україні завтра, 4 жовтня, буде дощова, також очікуються грози і поривчастий вітер, температура +25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру Facebook.

За прогнозом синоптиків, 4 жовтня вночі у північних, більшості західних та центральних, Одеській та Миколаївській областях, а вдень в Україні, крім сходу, Приазов'я та Криму, очікуються дощі. У центральних і південних областях місцями можливі дощі з грозою.

Вітер південний з переходом на заході і півночі країни на північно-західний, 7-12 м / с, а вдень у південних, східних, більшості центральних областей місцями очікуються пориви 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +7 +12, на півдні до +16, у західних областях +2 +7 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +15, у Кіровоградській, Полтавській, Одеській і Миколаївській областях до +19, на решті території очікується +20 +25 градусів. У Карпатах протягом доби очікується +1 +6 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що оголошено штормове попередження в Закарпатській області та регіоні Карпат. Синоптики прогнозували сильні дощі та похолодання. Температура повітря опуститься до позначки +12...+15 градусів.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 4 жовтня погода погіршиться в північних, центральних і південних областях, куди насувається атмосферний фронт. У п'ятницю опади і похолодання очікуються в столиці. Вдень температура повітря в столиці знизиться до +11...+12 градусів.