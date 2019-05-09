ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине завтра потеплеет до +20

Новости » Общество    09.05.2019 - 11:53
В Украине завтра потеплеет до +20
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха

Погода в Украине: в пятницу, 10 мая, ожидаются дожди, в восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Украину надвигаются дожди с западной Европы. 

"В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха в Украине, до +17 +20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на западе - +10 +15 градусов", - пишет синоптик. 

 

В Киеве 10 мая периодически будет дождь и туман. Днем ​​температура воздуха составит +15 +17 градусов.

"В дальнейшем, сколько видит синоптических глаз, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Конечно, будут прояснения, дожди не лить непрерывно, мы - не тропики, но, похоже, хотим ними немного побыть", - пишет Диденко. 

В Украине завтра потеплеет до +20

Напомним, сегодня, 9 мая, на востоке, в большей части центральных областей и на юге пройдут дожди, местами с грозами. А  в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся.

Кроме того, "Укргидрометцентр" сообщил, что сегодня в Украине в южных, восточных, Сумской и большей части центральных областей пройдут дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Украину местами накроют сильные дожди Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Новости Украины ПогодаНаталья Диденко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь