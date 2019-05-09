В Украине завтра потеплеет до +20

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В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха

Погода в Украине: в пятницу, 10 мая, ожидаются дожди, в восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Украину надвигаются дожди с западной Европы.

"В восточных областях и на юго-востоке побудет преимущественно сухая погода и высокая температура воздуха в Украине, до +17 +20 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на западе - +10 +15 градусов", - пишет синоптик.

В Киеве 10 мая периодически будет дождь и туман. Днем ​​температура воздуха составит +15 +17 градусов.

"В дальнейшем, сколько видит синоптических глаз, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Конечно, будут прояснения, дожди не лить непрерывно, мы - не тропики, но, похоже, хотим ними немного побыть", - пишет Диденко.

Напомним, сегодня, 9 мая, на востоке, в большей части центральных областей и на юге пройдут дожди, местами с грозами. А в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях дожди прекратятся.

Кроме того, "Укргидрометцентр" сообщил, что сегодня в Украине в южных, восточных, Сумской и большей части центральных областей пройдут дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.