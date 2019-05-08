Завтра в Украине ожидается до +22

Иллюстративное фото (УНИАН)

В южных, восточных, Сумской и большей части центральных областей дожди

Погода в Украине завтра, 9 мая, дождливая, местами ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

По данным синоптиков, в южных, восточных, Сумской и большей части центральных областей дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью +8 градусов, в западных областях на поверхности почвы заморозки, температура от 0 до 3 градусов, днем до +18. В восточной части ночью до +15, днем до +22.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра на востоке, в большей части центральных областей и на юге пройдут дожди, местами с грозами. Диденко сообщила, что температура воздуха повысится и в течение дня составит +14 +18 градусов, а на востоке и севере - до +20 градусов.

Добавим, погода в Украине 8 мая снова ухудшится, на левобережной части ожидаются грозы и шквалистый ветер.

Как писало РБК-Украина ранее, Диденко предупредила о том, что на севере и в большинстве центральных областей Украины ощутимо похолодает.