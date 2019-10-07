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Завтра в Україні очікуються дощі

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 22:21
Завтра в Україні очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі очікуються заморозки

У вівторок, 8 жовтня, погода в Україні буде дощова, температура +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 8 жовтня вночі та вранці у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму місцями очікується дощ. Температура повітря вночі складе +2 +7, а вдень - +8 +13 градусів.

На решті території країни опадів не очікується. Вночі очікуються заморозки в повітрі 0 -5 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6 +11 градусів.

Вітер в Україні переважно південно-західний (у південних та східних областях північно-західний), 5-10 м / с.

Завтра в Україні очікуються дощіНагадаємо, в найближчі три ночі, з 8 по 10 жовтня, очікується різке зниження температури і заморожування. В Україні, крім східних, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, очікуються сильні заморозки у повітрі 0 -5 градусів.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра, 8 жовтня, вночі в Україні очікуються заморозки. Максимально вдень температура повітря прогріється до +7 +12. У Кримській, Запорізькій та Донецькій областях буде трохи тепліше - +10 +15 градусів.

В Україні вночі очікуються заморозки Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня
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