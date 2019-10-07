ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ночью ожидаются заморозки

Новости » Общество    07.10.2019 - 15:16
В Украине ночью ожидаются заморозки
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки ожидаются ночью с 8 по 10 октября

Погода в Украине: в ближайшие три ночи, с 8 по 10 октября, ожидается резкое снижение температуры воздуха и морозы. Об этом сообщает РБК-Украина о ссылкой на пресс-службу Государственной службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, ночью во вторник, 8 октября, в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, и ночью в среду, 9 октября, в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 -5 градусов.

Также ночью в четверг, 10 октября, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 -3 градуса.

Напомним, что по прогнозу Украинского Гидрометцентра сегодня в Украине похолодает. Температура воздуха днем в Киевской области составила до +7 +9 грудсуов. В южных областях страны ожидаются дожди.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, 8 октября, ночью в Украине ожидаются заморозки. Максимально днем температура воздуха прогреется до +7 +12. В Крымской, Запорожской и Донецкой областях будет немного теплее - +10 +15 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на начало недели Спасатели просят не ходить в горы из-за резкого похолодания в Карпатах
Новости Украины ГидрометцентрПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь