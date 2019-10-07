Завтра ночью в Украине ожидаются заморозки

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Днем максимально ожидается +12

Погода в Украине во вторник, 8 октября: ожидается похолодание и морозы ночью. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что 8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

"Ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат и ниже, в течение дня - просто какое-то издевательство над гражданами: максимально +7 +12 градусов. Единственный центр тепла и, что особенно остроумно со стороны атмосферы - это будет ночью - окажется на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается +10 +15 градусов", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, осадки в большинстве областей Украины маловероятны, только в Харьковской и Луганской областях пройдут небольшие дожди.

"В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем +​​8 +10 градусов. Без осадков", - добавила Диденко.

Напомним, погода в Украине сегодня ухудшится, ожидаются сильные заморозки, которые достигнут -6. Так, сегодня ночью и до 9 октября в северных, западных и центральных областях заморозки в воздухе достигнут -5.

Как писало РБК-Украина, синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды 7 октября: во всех областях, кроме Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской, переменная облачность. На юге страны дожди. Температура воздуха во всех областях резко упадет.

Также синоптик Наталья Диденко ранее предупреждала о похолодании до +4 градусов в понедельник, 7 октября. Также синоптик подчеркивала, что в западных и северных областях возможен мокрый снег, на юге - периодические дожди.

Ранее в Украинском Гидрометцентре анонсировали, что в понедельник, 7 октября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные заморозки.