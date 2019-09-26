Завтра в Украине ожидаются дожди

Погода в Украине завтра, 27 сентября, будет дождливая, температура воздуха +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, 27 сентября ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях, а днем ​​в южной части ожидается небольшой дождь. Ночью в Карпатском регионе пройдут умеренные осадки, а в Одесской области ожидается ливень. На остальной территории страны без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +6 +11, в восточных областях +2 +7, а в Луганской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14 +19, а на Закарпатье до +21 градуса.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу в Украине будет тепло, однако на западе и юге Украины пройдут дожди, есть вероятность осадков также на севере страны. Температура воздуха составит от +15 до +20 градусов тепла.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.