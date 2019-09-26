Завтра в Украине ожидаются дожди

Температура воздуха прогреется до +21
Погода в Украине завтра, 27 сентября, будет дождливая, температура воздуха +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.
По прогнозу синоптиков, 27 сентября ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях, а днем в южной части ожидается небольшой дождь. Ночью в Карпатском регионе пройдут умеренные осадки, а в Одесской области ожидается ливень. На остальной территории страны без осадков.
Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью составит +6 +11, в восточных областях +2 +7, а в Луганской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14 +19, а на Закарпатье до +21 градуса.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.