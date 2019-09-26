Завтра в Україні очікуються дощі

Погода в Україні завтра, 27 вересня, буде дощова, температура повітря +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, 27 вересня вночі у північних, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень у південній частині очікується невеликий дощ. Вночі в Карпатському регіоні пройдуть помірні опади, а в Одеській області очікується злива. На решті території країни без опадів.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +6 +11, у східних областях +2 +7, а в Луганській області на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 +19, а на Закарпатті до +21 градуса.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в п'ятницю в Україні буде тепло, проте на заході та півдні України пройдуть дощі, є ймовірність опадів на півночі країни. Температура повітря становитиме від +15 до +20 градусів тепла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а тільки на сході та півдні України.