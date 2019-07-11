Завтра в Украине ожидаются дожди

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура воздуха составит +26 градусов

Погода в Украине завтра, 12 июля, будет дождливой, температура +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 12 июля ночью будет без существенных осадков. Однако, днем ​​местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, западный 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13, на побережье морей до +17, а днем +18 +23 градусов. На юге и востоке страны столбики термометров прогреются до +26 градусов. В Карпатах ночью ожидается от +3 до +8 градусов тепла, днем +​​7 +12.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет +18 +21, а ночью ожидается +10 +13. В частности, в Карпатах ночью температура воздуха упадет до +2.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, жара в Украину вернется 20-21 июля. Ожидается повышение температуры воздуха до +26 +29.

Также синоптик отмечает, что сохранится холодная воздушная масса, которая принесет похолодание в Украину. Она предупреждала о снижении ночной температуры воздуха до +8.

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Винницкой, Ровенской, Черкасской, большинстве районов Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Луганской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.