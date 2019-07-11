Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Сегодня в восьми областях чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине способствует повышению уровня пожарной опасности до чрезвычайного. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня в Винницкой, Ровенской, Черкасской, большинстве районов Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Луганской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня по всей территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет +18+21, а ночью ожидается +10+13. В частности, в Карпатах ночью температура воздуха упадет до +2.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко жара в Украину вернется 20-21 июля. Ожидается повышение температуры воздуха до +26+29.

"Там опять с южных широт попрет жара на Западную и Южную Европу, в то же время дыхнет и на Восточную, на нас", - написала Диденко.

Также синоптик отмечает, что сегодня сохранится холодная воздушная масса, что принесет похолодание в Украину. Она предупреждала о снижении ночной температуры воздуха до +8.