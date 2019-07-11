Завтра в Україні очікуються дощі

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура повітря становитиме +26 градусів

Погода в Україні завтра, 12 липня, буде дощовою, температура +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 12 липня вночі буде без істотних опадів. Однак, вдень місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західний, західний 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13, на узбережжі морів до +17, вдень +18 +23 градусів. На півдні і сході країни стовпчики термометрів прогріються до +26 градусів. У Карпатах вночі очікується від +3 до +8 градусів тепла, вдень +7 +12.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні по всій території країни очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень сягне +18 +21, а вночі очікується +10 +13. Зокрема, в Карпатах вночі температура повітря впаде до +2.

Відзначимо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, спека в Україну повернеться 20-21 липня. Очікується підвищення температури повітря до +26 +29.

Також синоптик зазначає, що збережеться холодна повітряна маса, яка принесе похолодання в Україну. Вона попереджала про зниження нічної температури повітря до +8.

Крім того, за даними синоптиків, сьогодні у Вінницькій, Рівненській, Черкаській, більшості районів Запорізької, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Луганської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.