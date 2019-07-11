Киев в ближайшие часы накроет гроза

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В Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток ожидаются грозы

Погода в Киеве в ближайшее время ухудшится, в частности, в столице ожидаются грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 11 июля ожидаются грозы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня по всей территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет +18 +21, а ночью ожидается +10 +13. В частности, в Карпатах ночью температура воздуха упадет до +2.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко жара в Украину вернется 20-21 июля. Ожидается повышение температуры воздуха до +26 +29.

Также синоптик отмечает, что сегодня сохранится холодная воздушная масса, что принесет похолодание в Украину. Она предупреждала о снижении ночной температуры воздуха до +8.

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Винницкой, Ровенской, Черкасской, большинстве районов Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Луганской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.