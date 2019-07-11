ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев в ближайшие часы накроет гроза

Новости » Общество    11.07.2019 - 19:48
Киев в ближайшие часы накроет гроза
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток ожидаются грозы

Погода в Киеве в ближайшее время ухудшится, в частности, в столице ожидаются грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 11 июля ожидаются грозы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня по всей территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет +18 +21, а ночью ожидается +10 +13. В частности, в Карпатах ночью температура воздуха упадет до +2.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко жара в Украину вернется 20-21 июля. Ожидается повышение температуры воздуха до +26 +29.

Также синоптик отмечает, что сегодня сохранится холодная воздушная масса, что принесет похолодание в Украину. Она предупреждала о снижении ночной температуры воздуха до +8.

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Винницкой, Ровенской, Черкасской, большинстве районов Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Луганской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Завтра в Украине ожидается потепление Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Новости Украины ПогодаГидрометцентргроза
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь