Завтра в Украине ожидается жара до +33

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем ​​на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь

Погода в Украине завтра, 22 августа, будет без осадков, лишь в некоторых областях ожидается кратковременный дождь, температура +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Как сообщают синоптики, 22 августа ночью на западе страны, днем ​​на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +14 +19, на побережье морей до +22 градусов. Днем температура воздуха составит +28 +33, в южных областях до +36, в западных, большинстве северных и Винницкой областях +23 +28 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 и 22 августа в Киеве ожидается высокая (4 класса), а в Киевской области - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, только в западной части днем ​​местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, на побережье морей до +21. Днем столбики термометров поднимутся от +28 до +33 .

В Киеве сегодня солнечно и без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от +16 до +18, а днем ​от +​30 до +32.

Также завтра, 22 августа, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.