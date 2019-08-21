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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Киеве и области

Новости » Общество    21.08.2019 - 09:38
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Киеве и области
Иллюстративное фото (pixabey.com)

Высокая пожарная опасность продержится 21-22 августа

Погода в Украине в ближайшие дни будет способствовать повышенной пожарной опасности, в том числе в Киеве и области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 21-22 августа в Киеве ожидается высокая (4 класса), а в Киевской области - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, только в западной части днем ​​местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, на побережье морей до +21. Днем столбики термометров поднимутся от +28 до +33 .

В Киеве сегодня солнечно и без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от +16 до +18, а днем ​от +​30 до +32.

Ранее также сообщалось, что в Турции лесные пожары охватили запад и юг страны - районы в провинциях Стамбул и Измир. В частности, масштабные лесные пожары наблюдались в районах Милас и Бодрум на юге страны и районах Урла и Карабаглар на западе. Возле Бодрума эвакуировали жителей домов, расположенных около леса.

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