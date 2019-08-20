Завтра в Украине ожидается жара до +33

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В Киеве будет солнечно и без осадков

Погода в Украине завтра, 21 августа, будет без осадков, лишь на западе ожидаются кратковременные дожди, температура +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 21 августа в Украине без осадков, лишь на западе днем ​​местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18, на побережье морей до +21 градуса. Днем столбики термометров прогреются до +28 +33 градусов.

Завтра в Киеве будет солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +16 +18, а днем ​+​30 +32 градусов.

Напомним, синоптики прогнозировали, что с середины недели ожидается повышение температуры до +37 градусов в южных, центральных и восточных областях. В то же время с четверга, 22 августа, жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на западе в течение недели возможны периодические осадки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине до 12 августа сохранялся высокий уровень пожарной опасности.

Также синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра в Украине сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дожди и гроза. Кроме того, в Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов, ближайшей ночью - + 16 + 18 градусов.