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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    21.08.2019 - 15:25
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В большинстве областей ожидается порывистый ветер

Погода в Украине завтра, 22 августа, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По ее словам, антициклон Corina и циклоничность где-то вблизи Каспийского моря противостоят и это противостояние создаст условия для сильного ветра. В связи с этим Украина окажется в этой зоне борьбы.

Поэтому 22 августа в большинстве областей Украины ожидается порывистый, до сильного, ветер.

"Возьмите это во внимание, внимательно паркуйте автомобили, но не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями", - отметила Диденко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 и22 августа в Киеве ожидается высокая (4 класса), а в Киевской области - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, только в западной части днем ​​местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, на побережье морей до +21. Днем столбики термометров поднимутся от +28 до +33 .

В Киеве сегодня солнечно и без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от +16 до +18, а днем ​от +​30 до +32.

Синоптики предупредили о пожарной опасности в Киеве и области Завтра в Украине ожидается жара до +33
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