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Завтра в Україні очікується спека до +33

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 19:19
Завтра в Україні очікується спека до +33
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ

Погода в Україні завтра, 22 серпня, буде без опадів, лише в деяких областях очікується короткочасний дощ, температура +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 22 серпня вночі на заході, вдень на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +14 +19, на узбережжі морів до +22 градусів. Вдень температура повітря складе +28 +33, у південних областях до +36, у західних, більшості північних та Вінницькій областях +23 +28 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 і 22 серпня в Києві очікується висока (4 класу), а в Київській області - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Крім того, за даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, лише в західній частині вдень місцями очікується короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18°, на узбережжі морів до +21. Вдень стовпчики термометрів піднімуться від +28 до +33 .

Сьогодні в Києві сонячно та без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі від +16 до +18, а вдень від +30 до +32.

Також завтра, 22 серпня, в Україні очікуються сильні пориви вітру.

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