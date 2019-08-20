Завтра в Украине ожидается жара до +33

В Киеве будет солнечно и без осадков
Погода в Украине завтра, 21 августа, будет без осадков, лишь на западе ожидаются кратковременные дожди, температура +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, 21 августа в Украине без осадков, лишь на западе днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью составит +13 +18, на побережье морей до +21 градуса. Днем столбики термометров прогреются до +28 +33 градусов.
Завтра в Киеве будет солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью составит +16 +18, а днем +30 +32 градусов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине до 12 августа сохранялся высокий уровень пожарной опасности.
Также синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра в Украине сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дожди и гроза. Кроме того, в Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов, ближайшей ночью - + 16 + 18 градусов.