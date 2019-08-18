Синоптик спрогнозировала жару до +37

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура начнет повышаться с середины недели

Погода в Украине в понедельник, 19 августа, будет солнечной и теплой, осадки возможны лишь местами на востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, с начала недели в Украину начнет возвращаться жара. Так, в понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже +25...+30 градусов. А с середины недели ожидается повышение до +32...+37 градусов в южных, центральных и восточных областях.

Однако, в четверг, 22 августа, жара может несколько ослабиться в западных и северных областях. Также на западе в течение недели возможны периодические локальные осадки.

В Киеве понедельник также будет сухим, теплым и солнечным. Дневная температура будет колебаться в пределах +26...+28. В столице жара также будет усиливаться. Кроме того, на День Независимости в городе ожидается сухая солнечная погода, но с порывистым ветром и температурой до +25.

Напомним, ранее украинские синоптики сообщали, что погода в Украине в воскресенье, 18 августа, будет сухой на большинстве территории. В восточных и некоторых северных областях ожидались кратковременные грозовые дожди. Днем столбики термометров могут прогреться до +21 +26 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +29.