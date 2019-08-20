Завтра в Україні очікується спека до +33

У Києві буде сонячно і без опадів
Погода в Україні завтра, 21 серпня, буде без опадів, лише на заході очікуються короткочасні дощі, температура +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гидрометцентр.
За прогнозами синоптиків, 21 серпня в Україні без опадів, лише на заході вдень місцями очікується короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м / с.
Температура повітря вночі становитиме +13 +18°, на узбережжі морів до +21 градуса. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +28 +33 градусів.
Завтра в Києві буде сонячно і без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.
Температура повітря вночі становитиме +16 +18, вдень +30 +32 градусів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні до 12 серпня зберігався високий рівень пожежної небезпеки.
Також синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра в Україні суха сонячна погода буде домінувати, лише на крайньому заході можливі періодичні дощі і гроза. Крім того, у Києві 21 серпня буде жарко і сонячно. Протягом дня близько +30 градусів, найближчої ночі - + 16 + 18 градусів.