Жара в Украине усилится, столбики термометров достигнут +35

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Жара спадет 22 августа в западных областях

Погода в Украине 21 августа: жара только усилится, температура воздуха местами будет достигать +35. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дождь и гроза.

"21 августа максимальная температура воздуха составит +28 +30 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +30 +34, местами до +35 градусов. В Карпатах +21 +24 градуса. Сухая солнечная погода будет доминировать, только на крайнем западе возможные периодические дождь и гроза", - написала она.

Диденко отметила, что в Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов, ближайшей ночью - + 16 + 18 градусов.

"В дальнейшем жара спадет 22 августа в западных областях, 23 августа, в День флага, еще и в северных. Юг и восток останутся в горячем сухом воздухе. 22-23 августа усилится восточный ветер. Такие условия, когда длительное время царит жара, сухой воздух и сильный ветер могут вызвать суховеи", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине сегодня будет солнечной и малооблачной во всех областях, днем ​​температура поднимется до +32.

Как писало РБК-Украина ранее, синоптики прогнозировали, что с середины недели ожидается повышение температуры до +37 градусов в южных, центральных и восточных областях. В то же время с четверга, 22 августа, жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на мероприятии в течение недели возможны периодические осадки.

Добавим также, в Украине до 12 августа сохранялся высокий уровень пожарной опасности.