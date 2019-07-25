Синоптик рассказала, когда в Украину придет жара

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке

Погода в Украине на выходных ожидается жаркой. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что в ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться.

"У нас теплеет... постепенно лето разровняет свои прохладные морщины. Температура воздуха завтра еще вырастет не сильно, ожидается +23 +27 градусов, но на юге уже где-то выскочит до +28 +30 градусов. А в течение субботы-воскресенья на юге предполагается +29 +33 градуса, в большинстве областей Украины +24 +29 градусов", - написала Диденко.

Синоптик отметила, что дожди с грозами наиболее вероятны на западе и востоке. А вот на севере, в центре и на юге ожидается сухая солнечная погода.

"В Киеве 26 июля ожидается +24 +26 градусов с постепенным повышением на выходных до +26 +29, местами в воскресенье до +30 градусов. Вероятность дождя в столице незначительная, максимум где-то какие-то локальные на окраинах. Будет много солнца и много тепла", - заверила она.

Напомним, погода в Украине 25 июля ухудшилась, температура воздуха опустилась до +24.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине сегодня, в четверг, является самой холодной в Европе в тот самый момент, когда во Франции температура воздуха до и за +40 градусов.