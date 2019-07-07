Завтра в Украине ожидается похолодание, местами до +20

Погода в Украине в понедельник, 8 июля, будет прохладной, местами ожидаются дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, неделя начнется с понижения температуры до +20...+25 градусов. Однако тепло задержится на востоке и в некоторых южных областях, днем термометры там покажут до +30.

Также в понедельник в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, а также восточных областях ожидаются дожди, местами грозы и шквалы.

В Киеве завтра также будет прохладно и облачно, температура будет колебаться от +21 до +23. Местами возможны периодические дожди, которые сохранятся до конца недели.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в нескольких областях в воскресенье, 7 июля. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в западных, северных и центральных областях местами возможны грозы. На Прикарпатье и в Закарпатской области пройдут значительные дожди, местами шквалы ветра до 20 м/с.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что на выходных в большинстве областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Киеве на выходных также ожидается высокая пожарная опасность.