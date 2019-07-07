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Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество    07.07.2019 - 09:11
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются ливни и грозы, местами шквалы ветра

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, принесет сильные дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в западных, северных и центральных областях местами возможны грозы. В Закарпатской области и на Прикарпатье пройдут значительные дожди, местами шквалы ветра до 20 м/сек.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщали, что в воскресенье, 7 июля, в большинстве областей ожидается дождливая погода с температурой до +29. Днем в западных, северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные дожди со шквалами до 20 м/сек.

Кроме того, синоптики предупредили, что на выходных в большинстве областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В столице на выходных также ожидается высокая пожарная опасность. В Киевской области в воскресенье уровень пожарной опасности также поднимется до чрезвычайного.

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