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Сегодня в Украине сохранится дождливая погода

Новости » Общество    07.07.2019 - 10:00
Сегодня в Украине сохранится дождливая погода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве небольшой дождь, днем до +28

Погода в Украине: сегодня, 7 июля, в западных, центральных, северных и некоторых восточных областях ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков сегодня в западных областях ожидаются значительные дожди, местами возможны грозы, температура днем будет колебаться от +24 до +28, ночью от +14 до +17. Небольшие дожди также коснутся северных и центральных областей, дождливо будет и в Харьковской области. Там столбики термометров днем поднимутся до +28, а ночью опустятся до +13.

На юге и востоке страны сегодня без осадков, но ожидается переменная облачность. Температура днем прогреется до +32, ночью же термометры покажут +12...+20 градусов. В Крыму переменная облачность, днем до +30.

Сегодня в Украине сохранится дождливая погода

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице сегодня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +28, а ночью от +15 до +17. Ветер юго-западный 5-10 м/сек.

Сегодня в Украине сохранится дождливая погода

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