Синоптики предупредили о пожарной опасности на выходных

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Киеве ожидается высокая пожарная опасность

В Украине в период с 6 по 7 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, на выходных в большинстве регионов страны будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность, которая достигнет 5-го класса. Однако в субботу, 6 июля, в большинстве районов Волынской, Киевской, Черниговской областей ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс.

В столице на выходных 6-7 июля также ожидается высокая пожарная опасность. В Киевской области в воскресенье уровень пожарной опасности поднимется до чрезвычайного.

Напомним, вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района загорелся заминированный лес. Во время происшествия произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пожар был ликвидирован 4 июля в 19:30.

Ранее РБК-Украина писало, что 29 июня в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" произошел серьезный пожар, в результате которой погиб рабочий. Огонь охватил около 80 квадратных метров здания.