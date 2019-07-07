Завтра в Україні очікується похолодання, місцями до +20

Погода в Україні у понеділок, 8 липня, буде прохолодною, подекуди очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, тиждень розпочнеться зі зниження температури до +20…+25 градусів. Однак тепло затримається на сході та в деяких південних областях, вдень термометри там покажуть до +30.

Також у понеділок в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, а також східних областях очікуються дощі, місцями грози та шквали.

У Києві завтра також буде прохолодно та хмарно, температура коливатиметься від +21 до +23. Місцями можливі періодичні дощі, які утримаються до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погодних умов в декількох областях у неділю, 7 липня. За прогнозом Гідрометцентру, сьогодні у західних, північних та центральних областях місцями можливі грози. На Прикарпатті та у Закарпатській області пройдуть значні дощі, подекуди шквали вітру до 20 м/с.

Крім того, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили, що на вихідних у більшості областей очікується надзвичайна пожежна небезпека. У Києві на вихідних також очікується висока пожежна небезпека.