Завтра в Украине ожидается дождь

Завтра, 8 ноября, погода в Украине будет дождливой, местами ожидается туман, температура +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 8 ноября ночью в северных, местами западных, центральных и Харьковской областях, днем на Закарпатье и Прикарпатье дождь, на остальной территории без осадков.

Также ночью и утром на Правобережье ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

"Температура в южной и восточной части ночью будет +8+13 градусов, днем +15+20 градусов; на остальной территории ожидается ночью +4+9 градусов, днем +9+14 градусов, в центральных областях до +17", - говорится в сообщении.

Фото: погода 8 ноября

Напомним, завтра на правобережной части Украины ожидается сильный туман. Сообщается, что туман будет иметь первый уровень опасности.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что до конца недели в Украине будут преобладать дожди. Температура воздуха местами поднимется до +21.

Как сообщало РБК-Украина, ранее синоптики предупредили о повышении уровня воды в водоемах до 1,5 метра из-за дождей. Повышение уровня воды ожидается в реках на западе Украины. Повышение уровня воды в реках будет проходить в пределах русел, что не предполагает негативных последствий.