Завтра в Україні очікується дощ

Завтра, 8 листопада, погода в Україні буде дощовою, місцями очікується туман, температура +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 8 листопада вночі у північних, місцями західних, центральних та Харківській областях, вдень на Закарпатті та Прикарпатті дощ, на решті території без опадів.

Також вночі та вранці на Правобережжі очікується туман. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

"Температура у південній та східній частині вночі буде +8+13 градусів, вдень +15+20 градусів; на решті території очікується вночі +4+9 градусів, вдень +9+14 градусів, у центральних областях до +17", - йдеться у повідомленні.

Фото: погода 8 листопада

Нагадаємо, завтра на правобережній частині України очікується сильний туман. Зазначається, що туман буде мати перший рівень небезпеки.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що до кінця тижня в Україні будуть переважати дощі. Температура повітря місцями підвищиться до +21.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,5 метра з-за дощів. Підвищення рівня води очікується в річках на заході України. Підвищення рівня води у річках буде проходити в межах русел, що не передбачає негативних наслідків.