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В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество     06.11.2019 - 09:01
В ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Ожидаются порывы ветра и сильный дождь

В среду, 6 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности, возможны порывы ветра до 20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают украинские синоптики, сегодня на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В Закарпатской области и на Прикарпатье возможен значительный дождь.

В Киеве и Киевской области в среду также прогнозируются сильные порывы ветра. Сила порывов будет достигать 15-20 м/сек.

В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен первый уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на всей территории Украины было объявлено штормовое предупреждение. В Гидрометцентре прогнозировали, что 6 ноября в Украине возможны сильные порывы ветра, а в некоторых западных областях пройдут сильные дожди.

Также в Гидрометцентре предупреждали, что 6 ноября в Украине ожидаются осадки. Так, сильные грозовые дожди пройдут в Закарпатской области и на Прикарпатье, также небольшой дождь возможен в северных и Винницкой областях.

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Новости Украины Гидрометцентр
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