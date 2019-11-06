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Завтра в Україні очікується дощ

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 15:42
Завтра в Україні очікується дощ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі та вранці в Україні місцями очікується туман

Завтра, 7 листопада, погода в Україні буде должливой, місцями очікується туман, температура +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 7 листопада вночі у Карпатському регіоні та у Вінницькій області, вдень у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вночі та вранці в Україні місцями очікується туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, а вдень прогріється до +9 +14 градусів. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі очікується +8 +13, вдень +15 +20 градусів.

Завтра в Україні очікується дощНагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра, 7 листопада, в Україну прийде холодний атмосферний фронт. У четвер у західних та північних областях можливі дощі. Вдень в цих областях температура коливатиметься від +9 до +14, на решті території повітря прогріється до +22.

Крім того, синоптики попередили про ускладненні погодних умов у середу, 6 листопада. Через погіршення погоди в Україні було оголошено штормове попередження.

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