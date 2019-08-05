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Завтра в Украине без осадков, температура +27

Новости » Общество    05.08.2019 - 21:15
Завтра в Украине без осадков, температура +27
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кратковременные дожди ожидаются а западных областях

Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет без осадков, только на западе ожидается небольшой дождь, температура +27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 6 августа в Украине будет без осадков, лишь днем ​​в западных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +7 +12, на побережье морей +11 +16 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27 градусов.

Завтра в Украине без осадков, температура +27Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5-8 августа в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко рассказала, что со вторника в Украину вернется жара. Она также проинформировала, что завтра в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Дожди во вторник, 6 августа, вероятные на западе Украины и в Луганской области.

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