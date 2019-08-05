В Украину возвращается жара

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода

Погода в Украине: со вторника, 6 августа, возвращается жара. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

В частности, потепление ожидается до +30.

"К нам идет потепление! Уже со вторника воздух начнет прогреваться, завтра ожидается +20 +27 градусов, лишь на севере и северо-востоке еще задержатся +19 +22 градуса. Далее - выше. И в середине недели уже будем хекать и краснеть из-за + 30 градусов", - отметила синоптик.

Она также сообщила, что в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.

"Дожди во вторник, 6 августа, вероятны на западе Украины и может что-то покапать в Луганской области. Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Юго-западный ветер слегка будет помахивать хвостом, 5-10 метров в секунду. То есть, тех штормовых порывов выходных дней не будет", - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода. Температура воздуха ближайшей ночью невысокая, +10 +12 градусов, а завтра в столице ожидается +23 +25 градусов.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 5 августа, способствует повышению уровня пожарной опасности. По прогнозам Укргидрометцентра, 5 августа в Хмельницкой и Киевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

РБК-Украина также писало, что погода в Украине в понедельник, 5 августа, будет прохладной и дождливой в южных, восточных и западных областях, температура днем ​​до +26. По прогнозу синоптика, завтра циклон начнет уходить с территории страны, поэтому ожидается уменьшение осадков и ослабление ветра.

Добавим, из-за непогоды в Украине в ночь с 3 на 4 августа произошло обесточивание 83 населенных пунктов.