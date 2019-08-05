ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра в Україні без опадів, температура +27

Новини » Суспільство    05.08.2019 - 21:15
Завтра в Україні без опадів, температура +27
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Короткочасні дощі очікуються а західних областях

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде без опадів, лише на заході очікується невеликий дощ, температура +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр Facebook.

Як повідомляють синоптики, 6 серпня в Україні буде без опадів, лише вдень у західних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ і гроза.

Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +7 +12, на узбережжі морів +11 +16 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27 градусів.

Завтра в Україні без опадів, температура +27Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 5-8 серпня в Київській області, в районі Фастова, Борисполя, Баришівки, Яготина та Чорнобиля, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, синоптик Наталка Діденко розповіла, що з вівторка в Україну повернеться спека. Вона також поінформувала, що завтра в більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Дощі у вівторок, 6 серпня, ймовірні на заході України і в Луганській області.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні В Україну повертається спека
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся