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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    05.08.2019 - 15:09
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (pixabey.com)

В Киевской области 5-8 августа ожидается пожарная опасность

Погода в Украине 5-8 августа будет способствовать сохранению высокого уровня пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Укрины по чрезвычайным ситуациям  (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 5-8 августа в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности..

Также синоптики предупреждают, что 6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков, сегодня, 5 августа, средняя температура будет колебаться в пределах +20+24. Самая высокая температура будет в Закарпатской области, там термометры покажут +27. Осадки возможны лишь в восточных и западных областях, также небольшой дождь пройдет в Крыму.

По прогнозам синоптиков, в столице сегодня осадков не ожидается, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +23, ночью ожидается от +10 до +12.

Отметим, что синоптик Наталья Диденко рассказала, что со вторника в Украину вернется жара. Она также проинформировала, что завтра в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Дожди во вторник, 6 августа, вероятные на западе Украины и в Луганской области.

 

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