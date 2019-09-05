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Завтра в Украине местами кратковременные дожди с грозой

Новости » Общество    05.09.2019 - 23:22
Завтра в Украине местами кратковременные дожди с грозой
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

Дожди возможны в центральных областях, в Приазовье и в Крыму

Погода в Украине завтра, 6 сентября, улучшится в большинстве областей, температура воздуха местами повысится до +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Отмечается, что температура в западных, большинстве северных и Винницкой областях ночью удержится на отметке +8-13, днем ожидается повышение до +20-25.

На остальной территории ночью +10-15, на побережье морей до +18, днем +23-28, на юге страны до +30.

Кроме того, 6 сентября ночью в Приазовье и Крыму, днем на севере Левобережья и в центральных областях прогнозируют местами кратковременный дождь, грозу; на остальной территории без осадков. Ветер северных направлений, 5-10 м/сек.
Завтра в Украине местами кратковременные дожди с грозой

Ранее сообщалось, что на выходных на западе ожидается похолодание. Синоптик предупредила, что в регионе также ожидаются грозовые дожди.

РБК-Украина писало, что в период с 5 по 6 сентября в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. По данным синоптиков, в четверг и пятницу почти на всей территории страны, кроме западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик рассказала, где ожидать дожди в пятницу На западе Украины похолодало до +19
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