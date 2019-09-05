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Завтра в Україні подекуди короткочасні дощі з грозою

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 23:22
Завтра в Україні подекуди короткочасні дощі з грозою
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

Дощі можливі у центральних областях, у Приазов'ї та в Криму

Погода в Україні завтра, 6 вересня, покращиться в більшості областей, температура повітря подекуди підвищиться до +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Facebook.

Відзначається, що температура у західних, більшості північних і Вінницькій областях вночі утримається на позначці +8-13, вдень очікується підвищення до +20-25.

На решті території вночі +10-15, на узбережжі морів до +18, вдень +23-28, на півдні країни до +30.

Крім того, 6 вересня вночі у Приазов'ї та Криму, вдень на півночі Лівобережжя і в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північних напрямків, 5-10 м/с.
Завтра в Україні подекуди короткочасні дощі з грозою

Раніше повідомлялося, що на вихідних на заході очікується похолодання. Синоптик попередила, що у регіоні також очікуються грозові дощі.

РБК-Україна писало, що у період з 5 по 6 вересня в Україні буде переважати надзвичайна пожежна небезпека. За даними синоптиків, у четвер та п'ятницю майже на всій території країни, окрім західних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик розповіла, де очікувати дощів у п'ятницю На заході України похолодало до +19
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