Сегодня в Украине потеплеет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По прогнозу синоптиков, на западе сегодня переменная облачность, без осадков

Погода в Украине 5 сентября улучшилась в восточных, северных и частично центральных областях, там температура поднялась до +24. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе сегодня переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем достигнет +22+24, ночью ожидается +9+12. Также без осадков в Черниговской, Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Дожди и грозы передают на востоке Украины. Там температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью ожидается +15+17. В Херсонской, Николаевской и Крымской областях сегодня дожди, температура воздуха днем достигнет +24+26. Ночью на юге страны будет +15+17.

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики отмечают, что в столице сегодня переменная облачность, дождя не передают. Температура воздуха днем достигнет +21+23, ночью ожидается +11+13.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня погода улучшится в западных и северных областях температура воздуха днем поднимется до +26, в восточных - до +30. В Киеве также без осадков.