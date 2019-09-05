В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожарная опасность сохранится 5 и 6 сентября

В период с 5 по 6 сентября в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным украинских синоптиков, в четверг и пятницу почти на всей территории страны, кроме западных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, по словам синоптиков, погода в Украине будет способствовать удержанию уровня пожарной опасности практически на всей территории страны на протяжении 3-6 сентября. Опасная пожарная ситуация продержится на всей территории Украины, кроме Львовской, Волынской и Ровенской областей.

Как писало РБК-Украина, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что 5 сентября центральные, восточные и северные области охватят кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем поднимется до +28 градусов, ночью будет колебаться от +11 до +16.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко сообщила, что завтра, 5 сентября, погода улучшится. В западных и северных областях температура воздуха днем поднимется до +26, а в восточных - до +30. Однако на востоке, юге и в центральных областях ожидаются дожди.