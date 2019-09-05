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На выходных в Украину придет похолодание

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 14:54
На выходных в Украину придет похолодание
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

На западе ожидаются грозовые дожди

Погода в Украине на выходные: на западе ожидается похолодание. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Синоптик предупредила, что в регионе также ожидаются грозовые дожди.

На выходных в Украину придет похолодание

"Суббота и воскресенье - без особых изменений, только в воскресенье на западе пойдут грозовые дожди и похолодает", - предупредила Диденко.

На выходных в Украину придет похолодание

Напомним, погода в Украине 6 сентября на большей территории Украины будет сухой и солнечной. Вместе с тем дожди в пятницу ожидаются на северо-востоке и на крайнем западе.

Так, в четверг в Украине потеплело. Погода в Украине 5 сентября улучшилась в восточных, северных и частично центральных областях, там температура поднялась до +24 градусов.

Как писало РБК-Украина ранее, по прогнозу Диденко, сегодня погода улучшится в западных и северных областях: температура воздуха днем ​​поднимется до +26, в восточных - до +30. В Киеве также без осадков.

Добавим также, в период с 5 по 6 сентября в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптик рассказала, где ожидать дожди в пятницу Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы
Новости Украины Гидрометцентрпохолоданиедиденко
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