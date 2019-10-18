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Завтра в Украине будет тепло и без осадков

Новости » Общество    18.10.2019 - 17:35
Завтра в Украине будет тепло и без осадков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью и утром ожидаются туманы

Завтра, 19 октября, погода в Украине будет теплой и без осадков, температура +22. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 19 октября в Украине без осадков. Ночью и утром ожидаются туманы (в западных и северных областях - местами).

Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, а на побережье морей до +12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​17 +22 градусов.

Завтра в Украине будет тепло и без осадковНапомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные. Синоптик сообщила, что температура воздуха ночью составит +6 +12 градусов. Днем ожидается +17 +24. Ветер южный 3-8 м/с или штиль.

По прогнозу синоптика, ощутимое похолодание ожидается с 23 октября. Температура воздуха снизится до +15 +19 градусов.

Отметим, период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября. В начале следующей недели температура немного снизится и уже не будет превышать 20 градусов. Следующий месяц, ноябрь, в Киеве обычно приносит дожди и существенное снижение температуры.

Синоптики дали прогноз погоды на выходные На следующей неделе в Украине ощутимо похолодает
Новости Украины ПогодаГидрометцентр
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