Завтра в Украине будет тепло и без осадков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью и утром ожидаются туманы

Завтра, 19 октября, погода в Украине будет теплой и без осадков, температура +22. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 19 октября в Украине без осадков. Ночью и утром ожидаются туманы (в западных и северных областях - местами).

Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, а на побережье морей до +12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​17 +22 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные. Синоптик сообщила, что температура воздуха ночью составит +6 +12 градусов. Днем ожидается +17 +24. Ветер южный 3-8 м/с или штиль.

По прогнозу синоптика, ощутимое похолодание ожидается с 23 октября. Температура воздуха снизится до +15 +19 градусов.

Отметим, период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября. В начале следующей недели температура немного снизится и уже не будет превышать 20 градусов. Следующий месяц, ноябрь, в Киеве обычно приносит дожди и существенное снижение температуры.