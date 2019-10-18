Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В субботу и воскресенье в Украине будет тепло

Синоптики обещают солнечную и теплую погоду в Украине на выходные, а именно 19 и 20 октября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз на 19 октября

По данным синоптиков, в субботу будет солнечно во всех областях. В частности, на западе Украины температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +6+8. Центр Украины также теплый и без осадков. Днем ожидается +20+22, ночью ожидается +5+9.

В северных областях потеплеет до +21, ночью ожидается +6+9. В восточных областях температура воздуха днем достигнет +18+20, ночью ожидается +6+8. На юге потеплеет до +21, ночью ожидается +8+12.

Синоптики сообщают, что в Киеве сегодня тепло и без осадков. Температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +7+9.

Прогноз на 20 жовтняя

Как отмечается, в воскресенье в Украине погода будет облачной, но без дождей. В западных областях температура воздуха днем достигнет +20+23, ночью ожидается +7+10. В частности, в Закарпатской области днем будет +22+24.

Центр Украины также теплый, днем будет +19+22, ночью ожидается +5+9. В северных областях температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +6+8. Восток также теплый, днем будет +18+20, ночью ожидается +6+9. В южных областях днем +18+20, ночью ожидается +10+12.

В столице, по данным синоптиков, будет тепло. Днем ожидается +20+22, ночью ожидается +7+9.

Напомним, синоптик Наталка Диденко также дала прогноз погоды на выходные. Синоптик отмечает, что температура воздуха ночью будет +6+12 градусов. Днем ожидается +17+24. Ветер южный 3-8 м/с или штиль.

По прогнозу синоптика, ощутимое похолодание ожидается с 23 октября. Температура воздуха снизится до +15+19 градусов.