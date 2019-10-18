ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптик сообщила о погоде на выходных

Новости » Общество    18.10.2019 - 13:05
Синоптик сообщила о погоде на выходных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве будет солнечно без осадков

Погода в Украине на выходных, 19-20 октября, будет теплой и солнечной, с утренними и ночными туманами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Синоптик отмечает, что температура воздуха ночью будет +6+12 градусов. Днем ожидается +17+24. Ветер будет южным 3-8 м/с или штиль.

В Киеве синоптик прогнозирует теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем будет около +20 градусов.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, до 25-27 октября. После этого придут атмосферные фронты, циклоны, дожди и установится прохладная погода.

Ранее РБК-Украина сообщало, что синоптики предупредили об ухудшении погоды 18 октября. В частности, сообщается, что на большей части территории страны будет сильный туман.

Наталья Диденко также сообщала, что погода 18 октября будет одной из самых теплых в Европе, температура воздуха днем достигнет +18+24 градуса. По ее прогнозу дождей не будет, но возможны туманы, которые ухудшат видимость до 300-500 метров.

С начала "бабьего лета" в Киеве обновлено два температурных рекорда
Новости Украины ГидрометцентрдиденкоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь