Завтра в Украине температура опустится до -10

Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с
В среду, 4 декабря, погода в Украине будет без осадков, местами гололедица, температура +2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра в Facebook.
По данным синоптиков, 4 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами ожидается гололедица.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью составит -2 -7 градусов. В Карпатах температура опустится до -11 градусов. Днем температура будет колебаться от -3 до +2 градусов.
Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, что 4 декабря в Украине будет без осадков, снегопады и мокрый снег пойдут за пределами страны.
Кроме того, синоптики предупреждают, что сегодня ожидается снегопад в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В частности, образование снежного покрова ожидается высотой в два-пять сантимктров в Киевской области.
Добавим, что по данным Украинского Гидрометцентра, в декабре на большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год.