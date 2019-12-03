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Украину засыпало снегом: карта непогоды

Новости » Общество     03.12.2019 - 12:08
Украину засыпало снегом: карта непогоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Полтавской области выпало 10 см снега

Погода в Украине 3 декабря ухудшилась, большинство областей засыпало снегом. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Отмечается, по состоянию на 8 часов утра в западных областях выпало 3-4 см снега, в частности в Ивано-Франковской области - 8 см снега. В северных областях - 5 см снега, а в центральных - 3-4 см снега.

Украину засыпало снегом: карта непогодыФото: карта со снежного покрова (facebook.com/ukrgmc.official)

Высота снежного покрова в Полтавской области достигла 10 см, а в восточных областях - 3-4 см. Только в южных областях нет снега из-за плюсовой температуры.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня во всех, кроме южных, областях будет мокрый снег. На юге будет дождь и плюсовая температура.

Также синоптики предупреждают, что сегодня значительный снег в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. В частности, образование снежного покрова высотой 2-5 см в Киевской области.

Сообщается, что в течение суток 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 4 декабря, будет без осадков, снегопады и мокрый снег пойдут за пределы Украины. Синоптик рассказала, что температура воздуха ближайшей ночью будет в пределах 0-5 градусов мороза, а завтра днем в Украине от -3 мороза до +2 тепла. На дорогах утром и вечером будет гололед.

Кроме того, по данным Украинского Гидрометцентра, в декабре на большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год.

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