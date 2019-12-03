Завтра в Україні температура опуститься до -10

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вітер переважно західний, 5-10 м / с

У середу, 4 грудня, погода в Україні буде без опадів, місцями ожеледиця, температура +2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, 4 грудня в Україні без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня, місцями очікується ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме -2 -7 градусів. У Карпатах температура знизиться до -11 градусів. Вдень температура коливатиметься від -3 до +2 градусів.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, що 4 грудня в Україні буде без опадів, снігопади і мокрий сніг підуть за межами країни.

Крім того, синоптики попереджають, що сьогодні очікується снігопад в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Зокрема, утворення снігового покриву очікується заввишки в два-п'ять сантимктров Київської області.

Додамо, що за даними Українського Гідрометцентру, у грудні на більшій частині території країни утворюється стійкий сніговий покрив, лише на півдні він встановлюється не кожен рік.