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В Киевской области выпадет до 5 см снега

Новости » Общество     03.12.2019 - 09:08
В Киевской области выпадет до 5 см снега
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в Киевской области на дорогах гололедица

Погода в Украине 3 декабря ухудшится, днем небольшой снег, образование снежного покрова высотой 2-5 см в Киевской области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Также в Киевской области на дорогах гололедица. Сообщается, что в течение суток 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с; ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег; на дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня в большинстве облястей мокрый снег. Только южных областях дождь, без снега. Днем ожидается +3+6, а ночью -1+1.

РБК-Украина писало, что средняя месячная температура в декабре 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значениях .Как отметили в Укргидрометцентре, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре будет составлять 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза.

Напомним, в Киеве в период "бабьего лета" в октябре 2019 года синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда.

Сегодня Украину накроет мокрый снег За осень в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов
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