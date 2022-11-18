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Завтра та післязавтра Київ засипатиме снігом: що радять містянам

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Київ, П'ятниця 18 листопада 2022 17:30
Завтра та післязавтра Київ засипатиме снігом: що радять містянам Фото: Завтра та післязавтра Київ засипатиме снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві очікують на снігопад, який триватиме 19 та 20 листопада. Приріст снігового покриву може сягнути 10-15 сантиметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції Києва.

"У Києві вночі прогнозують значний сніг, а вдень - помірний мокрий сніг. Очікується приріст снігового покриву 10-15 см", - йдеться у повідомленні.

Поліція радить водіям під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатися від кермування. Пішоходів закликають використовувати світловідбивні елементи та переходити дорогу лише у встановлених місцях.

За попередньою інформацією, 19-20 листопада у столиці очікується сніг.

Нагадаємо, що 16 листопада у Києві випав перший сніг.

Також у Київській області та в столиці завтра, 18 листопада, очікується подальше погіршення погодних умов. У регіоні пройде снігопад, на дорогах ожеледиця. Оголошено рівень небезпеки - I, жовтий.

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