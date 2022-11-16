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У Києві випав перший сніг

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Україна, Середа 16 листопада 2022 22:09
У Києві випав перший сніг Фото: у Києві випав перший сніг (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Столицю України накрив перший сніг, хоча на нього чекали лише завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вдень КМДА попереджала, що завтра і в найближчі дні можливий сніг, але погода погіршилася вже сьогодні ввечері.

Найближчими днями у столиці очікуються сніг та ожеледиця. За даними Гідрометеоцентру, температура повітря впаде до -2 градусів.

Київська влада закликає киян і гостей міста бути обережними у темний час доби, а водіїв - подбати про безпеку на дорозі і "перевзути" свої автівки у зимові шини.

"Водіям радимо дотримуватися швидкісного режиму руху, а також бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів. Крім того, нагадуємо, що пішоходам варто носити на одязі світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби та під час негоди", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні очікуються перші морози та сніг.

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