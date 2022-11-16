У Києві випав перший сніг

Столицю України накрив перший сніг, хоча на нього чекали лише завтра.

Вдень КМДА попереджала, що завтра і в найближчі дні можливий сніг, але погода погіршилася вже сьогодні ввечері.

Найближчими днями у столиці очікуються сніг та ожеледиця. За даними Гідрометеоцентру, температура повітря впаде до -2 градусів.

Київська влада закликає киян і гостей міста бути обережними у темний час доби, а водіїв - подбати про безпеку на дорозі і "перевзути" свої автівки у зимові шини.

"Водіям радимо дотримуватися швидкісного режиму руху, а також бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів. Крім того, нагадуємо, що пішоходам варто носити на одязі світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби та під час негоди", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Київської міської державної адміністрації.