Завтра и послезавтра Киев будет засыпать снегом: что советуют горожанам

Фото: Завтра и послезавтра Киев будет засыпать снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве ожидают снегопад, который продлится 19 и 20 ноября. Прирост снежного покрова может достичь 10-15 сантиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киева.

"В Киеве ночью прогнозируют сильный снег, а днем - умеренный мокрый снег. Ожидается прирост снежного покрова 10-15 см", - говорится в сообщении. Полиция советует водителям при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, бдительными и не отвлекаться от вождения. Пешеходов призывают использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах. По предварительным данным, 19-20 ноября в столице ожидается снег.