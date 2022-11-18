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Завтра и послезавтра Киев будет засыпать снегом: что советуют горожанам

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Киев, Пятница 18 ноября 2022 17:30
Завтра и послезавтра Киев будет засыпать снегом: что советуют горожанам Фото: Завтра и послезавтра Киев будет засыпать снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве ожидают снегопад, который продлится 19 и 20 ноября. Прирост снежного покрова может достичь 10-15 сантиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киева.

"В Киеве ночью прогнозируют сильный снег, а днем - умеренный мокрый снег. Ожидается прирост снежного покрова 10-15 см", - говорится в сообщении.

Полиция советует водителям при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, бдительными и не отвлекаться от вождения. Пешеходов призывают использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

По предварительным данным, 19-20 ноября в столице ожидается снег.

Напомним, 16 ноября в Киеве выпал первый снег.

Также в Киевской области и столице завтра, 18 ноября, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. В регионе пройдет снегопад, на дорогах гололедица. Объявлен уровень опасности – I, желтый.

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