Завтра и послезавтра Киев будет засыпать снегом: что советуют горожанам
В Киеве ожидают снегопад, который продлится 19 и 20 ноября. Прирост снежного покрова может достичь 10-15 сантиметров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киева.
"В Киеве ночью прогнозируют сильный снег, а днем - умеренный мокрый снег. Ожидается прирост снежного покрова 10-15 см", - говорится в сообщении.
Полиция советует водителям при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, бдительными и не отвлекаться от вождения. Пешеходов призывают использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.
По предварительным данным, 19-20 ноября в столице ожидается снег.
Напомним, 16 ноября в Киеве выпал первый снег.
Также в Киевской области и столице завтра, 18 ноября, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. В регионе пройдет снегопад, на дорогах гололедица. Объявлен уровень опасности – I, желтый.
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